Cultura Jô Soares: cinzas do apresentador foram transformadas em diamante

No Conversa com Bial, na última terça-feira, 30, a ex-mulher de Jô Soares, Flávia Pedras Soares, revelou detalhes emocionantes sobre os últimos desejos do apresentador, que morreu aos 84 anos, em 2022.

Flávia relatou que distribuiu as cinzas em lugares especiais e seguiu a sugestão de uma amiga que mora na Holanda para transformar cinzas em diamantes. “Distribuí as cinzas em alguns lugares especiais para nós. Uma amiga, que nos apresentou, falou que o pai dela tinha morrido, e ela mora na Holanda. Lá, eles transformam as cinzas em diamante. E eu fiz isso. Está em um cofre, guardado. Eu não sei o que fazer ainda, mas quero fazer um patuá”, detalhou.

Outro ponto tocante da entrevista foi quando Flávia compartilhou que em seu leito de morte, Jô expressou o desejo de morrer em casa, assistindo a filmes antigos, uma paixão do apresentador. “Ele pediu para morrer em casa, vendo filme no ar. Nós combinamos que faríamos um homecare, mas não foi possível. No hospital tinha um canal de filmes antigos, luz baixinha, eu falando tudo o que eu tinha para falar para ele. É difícil falar que foi bonito”, disse ela.

A participação de Flávia no programa também incluiu discussões sobre o documentário Um Beijo do Gordo, disponível no Globoplay, que celebra a vida e carreira de Jô Soares, um ícone da televisão brasileira.

Durante a conversa, Flávia ainda falou sobre o começo do romance dos dois, e o intervalo em que Jô esteve com Claudia Raia. Hoje, Flávia é a responsável pelo acervo do apresentador.