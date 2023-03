Cultura Jimmy Kimmel abre Oscar 2023 com piada sobre tapa de Will Smith em Chris Rock

Jimmy Kimmel, apresentador do Oscar em 2023, fez uma piada com referência ao tapa que Will Smith deu em Chris Rock no ano passado, no início da cerimônia, neste domingo, 12. “A gente está com uma política muito séria aqui: se em algum momento alguém vier aqui para fazer um ato de violência, vai receber um Oscar de melhor ator e poder fazer um discurso de 19 minutos”, brincou, sobre o fato de Smith ter sido agraciado com a estatueta no mesmo dia em que praticou a agressão. Após algumas risadas do público, disse que a postura adequada seria: “Fiquem sentados aí e não façam nada”.

Lady Gaga deve se apresentar na cerimônia do Oscar. Sua música Hold My Hand, parte da trilha sonora do filme Top Gun: Maverick, é uma das indicadas na categoria de melhor canção original. A informação é da revista Variety.

De acordo com a publicação, a cantora decidiu se apresentar de última hora, já que pensava em não comparecer por conta de um conflito de agenda com suas gravações de um novo filme do personagem Coringa. Inclusive, durante coletiva na última quarta-feira, 8, Glenn Weiss, produtor executivo do evento, afirmou que Lady Gaga não cantaria no Oscar 2023.

A cantora já venceu um Oscar por Shallow, música do filme Nasce Uma Estrela, que apresentou no palco da premiação em 2019 ao lado de Bradley Cooper.