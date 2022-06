Jéssica Ellen testa positivo para covid-19 e deixa o ‘Dança dos Famosos’

Jéssica Ellen testou positivo para covid-19 e precisou deixar o Dança dos Famosos. Como a final da competição ocorrerá na próxima semana, a atriz não teria tempo hábil para se recuperar. O anúncio foi feito neste domingo, 26. “Uma pena ter que sair da competição logo agora na reta final. Estava super animada para dançar o ritmo contemporâneo, mas Deus sabe de todas as coisas. Eu estou bem, estou melhorando cada vez mais e estou me cuidando”, disse ela em recado enviado ao Domingão com Huck. A atriz afirmou que a gravidez não a impediu de seguir na competição. “Dancei até o último momento que eu pude e estou muito feliz pela minha trajetória até aqui”. Ela também agradeceu a Marcus Lobo, que foi seu companheiro de dança na atração.