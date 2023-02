Jessi Alves comenta ataques homofóbicos: ‘Importante é estarmos felizes’

A ex-BBB Jessilane Alves comentou sobre os ataques homofóbicos que recebeu após anunciar o namoro com a produtora Sté Frick. Ela lamentou as pessoas que criticaram ou atacaram o relacionamento. “É uma pena. O importante é estarmos felizes e isso nos basta.”

“O amor é um dos sentimentos mais incríveis que uma pessoa pode sentir”, escreveu.

Ela contou estar namorando a produtora através de uma publicação no Instagram feita na última terça-feira, 22. “Você é a coisa mais linda da vida.”

A influenciadora relatou achar que “relacionamento não era para ela” e que a situação ficaria ainda mais difícil após passar pelo BBB. Ela, porém, contou sobre o encontro com Sté.

“Você é carinhosa, afetuosa, cuidadosa, com um dos maiores corações que já conheci. Eu faço um furacão acontecer em menos de um minuto e você, com um simples toque, olhar, me acalma e equilibra. Que encontro gostoso. Eu te amo muito, muito mesmo”, declarou.

A influenciadora ainda usou o perfil no Twitter nesta quinta-feira, 23, para agradecer as mensagens “de amor e de afeto” recebidas.