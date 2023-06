Jesse Malin revela que está com pernas paralisadas após derrame na coluna

Vocalista de banda punk, habituado até mesmo a pular do palco em direção aos fãs na plateia, Jesse Malin revelou estar com as pernas paralisadas. O cantor sofreu um enfarte da medula espinhal extremamente raro durante um jantar em um restaurante com amigos em maio.

Na ocasião, Malin sentiu fortes dores na região lombar e caiu no chão do estabelecimento sem condições de se levantar. Desde então não restabeleceu os movimentos e segue paralisado da cintura para baixo.

A rotina do cantor agora consiste em três rodadas de fisioterapia e reabilitação, com o objetivo de ensiná-lo em curto prazo a movimentar o corpo sem o uso das pernas e a realizar tarefas diárias.

Apesar dos anos de turnê e lançamentos de álbuns, o cantor não tem condições de arcar com os custos no longo prazo dos tratamentos de reabilitação. Junto de amigos, o empresário de Malin organiza uma campanha com o objetivo de captar recursos.