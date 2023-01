Jeremy Renner tentou desviar do sobrinho antes de ser atropelado por limpa-neve

Jeremy Renner, o Gavião Arqueiro da franquia Os Vingadores, sofreu um grave acidente recentemente, sendo atropelado por seu próprio limpa-neve perto de sua casa, em Nevada. O ator revelou que quebrou 30 ossos, além de ter perdido muito sangue no momento do ocorrido. Novas informações trouxeram mais detalhes do acidente.

Um relatório obtido pela CNN, republicado pelo New York Post, concluiu que o astro do cinema esqueceu de ativar o freio de emergência. “O removedor de neve Pistenbully começou a deslizar, fazendo com que Renner saísse do veículo sem acionar o freio de emergência”, aborda o documento.

Renner teria tentado desviar o veículo para não atingir o sobrinho. “Embora o Pistenbully tivesse alguns problemas mecânicos, acredita-se, com base em nossa inspeção mecânica, que o freio de estacionamento impediria o removedor de avançar. Quando Renner tentou parar ou desviar o limpa-neve para evitar ferimentos ao seu sobrinho, ele foi puxado para baixo do veículo pela pista e atropelado”, consta no relatório.

O ator foi socorrido por seu familiar e um vizinho, sendo levado de helicóptero para o hospital. Após semanas internado, Jeremy está se recuperando em casa.