Jeremy Renner revela que escreveu carta com ‘últimas palavras’ após grave acidente na neve

Um novo trecho da entrevista de Jeremy Renner, para rede de televisão ABC, sobre seu acidente foi divulgado nesta quarta-feira, 5. Na prévia, o ator revela que escreveu uma carta de despedida para seus familiares quando estava hospitalizado.

No início deste ano, o Gavião Arqueiro da franquia Os Vingadores se feriu enquanto tentava desviar do sobrinho ao pilotar uma máquina de limpar neve perto de sua casa, em Los Angeles, nos Estados Unidos.

No trecho divulgado, Jeremy aparece emocionado ao relembrar o momento que achava que iria morrer. “Eu anotei no meu telefone minhas últimas palavras para a minha família”, disse. Renner ainda ressaltou importância de seu sobrinho estar presente no momento.

“Se eu estivesse lá, sozinho, teria sido uma maneira horrível de morrer. E certamente eu teria morrido. Com certeza”, afirmou. No dia 29 de março, outro momento da entrevista do ator foi divulgado: a jornalista Diane Sawyer o questiona se ele lembra do momento do acidente e Jeremy comentou: “Eu estava acordado durante o tempo todo”.

“Eu ficava pensando como meu corpo ficaria depois disso: ‘Eu vou ser só uma coluna e um cérebro, como um experimento científico?’. Mas eu escolhi sobreviver. Aquilo não poderia me matar, de jeito nenhum”, relembra o ator, que, em seguida, é questionado sobre se consegue ver um rosto novo no espelho. “Não. Vejo um homem de sorte.”

A entrevista completa será exibida no dia 6 de abril. Veja o vídeo das novas declarações do intérprete.