Cultura Jennifer Lopez será homenageada no MTV Movie & TV Awards

Jennifer Lopez será homenageada por suas conquistas no cinema e na televisão no MTV Movie & TV Awards. A rede anunciou na sexta-feira, 3, que a atriz receberá o Generation Award neste domingo, 5, em Santa Monica, Califórnia.

O prêmio celebra atores cujas diversas contribuições no cinema e na televisão os transformaram em nomes conhecidos.

Os homenageados anteriores incluem Scarlett Johansson, Dwayne ‘The Rock’ Johnson, Tom Cruise, Sandra Bullock, Robert Downey Jr., Chris Pratt, Will Smith e Reese Witherspoon.

“Jennifer incorpora tudo do Generation Award”, disseram as produtoras executivas Wendy Plaut e Vanessa WhiteWolf em um comunicado. “Como uma mulher que faz tudo – atuando, cantando, dançando, produzindo, moda e beleza – Jennifer Lopez é um ícone atemporal que causou um impacto duradouro no cinema, TV, música e cultura.”

A primeira descoberta artística dela veio como dançarina na série de comédia dos anos 1990 In Living Color. Ela seguiu a carreira de atriz e conseguiu um papel de liderança em Selena em 1997.

A artista ainda iria aparecer em filmes como Anaconda, Irresistível Paixão, O Casamento dos Meus Sonhos, As Golpistas e o mais recente Case Comigo.