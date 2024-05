Cultura Jennifer Lopez é questionada sobre crise no casamento com Ben Affleck; veja a resposta da atriz

Jennifer Lopez enfrentou uma situação delicada durante uma coletiva de imprensa na Cidade do México. A atriz, que está promovendo Atlas, seu novo filme com a Netflix, foi questionada por um jornalista se os rumores de divórcio de Ben Affleck seriam reais. O ator Simu Liu, presente na coletiva, interveio – mas J-Lo respondeu à pergunta com elegância.

Em um primeiro momento, Jennifer riu da pergunta, tensa. “Ok, não vamos fazer isso”, rebateu Simu Liu, desconfortável com a situação, e agradeceu ao público, tentando encerrar a coletiva. Então, a atriz olhou séria para o jornalista e disse: “Você é melhor do que isso”.

“Não venha aqui com essa energia, por favor”, completou Simu Liu. Em seguida, o ator elogiou o trabalho de Jennifer também como produtora de Atlas, e a coletiva foi encerrada.

Entenda os rumores sobre separação de Jennifer Lopez e Ben Affleck

Os rumores de separação vieram à tona na última semana, alimentados pela informação de que os atores não estariam mais morando juntos, confirmada por vários tabloides americanos. Jennifer foi vista procurando imóveis em Los Angeles – em junho do ano passado, ela e Affleck compraram uma mansão de 60 milhões de dólares na mesma cidade.

Fontes anônimas disseram ao InTouch que, apesar de se amarem, Jennifer e Affleck não estariam na mesma página, e que o divórcio é iminente. Já o Entertainment Tonight ouviu que o relacionamento ainda não acabou, e que o casal está tentando “descobrir o que cada um deles está passando e deseja”.

A revista People escutou uma fonte que alega dificuldades no dia a dia das estrelas, já que Jennifer “gosta de abrir seu coração para seus fãs e para o mundo”, enquanto Ben “é mais introspectivo e privado”.

No dia 17, Affleck foi fotografado sem seu anel de casamento, incendiando as insinuações sobre o término. Dois dias depois, porém, o anel estava de volta em sua mão. Nas coletivas de imprensa e também em fotos de paparazzi, J-Lo ainda aparece usando o anel. No dia 19, eles foram fotografados juntos, e tudo parecia bem.