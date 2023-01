Jennifer Lopez e Josh Duhamel lutam contra criminosos em Casamento Armado

O ator Josh Duhamel estava filmando uma cena no novo romance de ação Casamento Armado (disponível no Prime Video) em que sua noiva, interpretada por Jennifer Lopez, joga uma granada para o alto. Ele acerta como uma bola de beisebol em um bandido que explode e dispara uma exibição de fogos de artifício com as cores do arco-íris.

“Eu estava pensando, caramba (palavrão), este filme é maluco”, disse Duhamel.

O filme, dirigido por Jason Moore, começa como uma comédia romântica normal. Darcy vivida por Jennifer e Tom de Duhamel se casam em alto estilo em uma ilha. Há dinâmicas familiares engraçadas e desajeitadas e um carismático ex-namorado também aparece. E Darcy e Tom se veem brigando e prestes a cancelar o casamento momentos antes de entrar no altar. Então um bando de piratas armados chega e faz a festa de casamento como refém.

Jennifer Lopez, que produziu e estrelou, chegou ao roteiro de Mark Hammer por meio de sua parceira de produção, Elaine Goldsmith-Thomas – elas fazem filmes juntos desde Encontro de Amor.

“Ela é uma espécie de arquiteta de carreiras”, disse a atriz. “Nós realmente pensamos não apenas no que queremos fazer, mas no que o público gostaria ou no que o mundo precisa em momentos diferentes. Eu até faço isso como artista com meus álbuns e as coisas que quero divulgar ao mundo como uma mensagem.”

Casamento Armado não era apenas uma mistura divertida de gênero em um pacote elegante – Lopez gostou da ideia de que sua personagem estava se casando pela primeira vez em uma “idade mais avançada” e que Tom era o “goomzilla”, obcecado com os detalhes e a logística do planejamento da festa.

Foi preciso, ela disse, acrescentar “diferentes coisas que as pessoas não consideram convencionais e normais e tornando isso regular e aceitável”.

Não foi difícil montar o elenco – de Cheech Marin, que interpreta o pai bilionário de Darcy, a Jennifer Coolidge, que vive a mãe de Tom, basicamente todos atores disseram “sim” ao ouvirem expressões como “Jennifer Lopez” e “filmagens na República Dominicana”.

“Era um roteiro engraçado”, disse Coolidge. “Tivemos uma leitura de mesa logo no início e lembro que foi muito boa. Lembro-me de pensar: Oh meu Deus, isso vai ser muito divertido.”

Houve um problema antes de chegarem à ilha. Armie Hammer foi originalmente escalado para interpretar Tom, mas ele se afastou do projeto depois do surgimento de alegações de má conduta sexual, o que ele negou. A pré-produção já estava em sua segunda semana e um papel fundamental precisava ser reformulado. O diretor Moore, um veterano da Broadway, não entrou em pânico.

“Sempre há aquele momento em que o substituto precisa assumir”, disse Moore. “E sempre dá certo. Claro que houve alguns dias mais complicados, mas tudo rendeu maravilhosamente bem.”

Duhamel estava na lista de substitutos de Moore e é amigo de Lopez há anos. “Ele é um astro de cinema incrivelmente belo, com uma beleza típica dos anos 1940, ou seja, que não tem medo de parecer vulnerável e bobo”, disse Moore. Duhamel e Lopez conversaram pelo Zoom e fecharam um acordo.

“É preciso um certo tipo de química em cena”, disse Lopez. “Isso não foi apenas uma química de comédia romântica. É algo, você sabe, como confiar um no outro e fazer ações e acrobacias para chegar a uma comédia mais ampla.”

Grande parte do elenco até morou junto em uma casa gigante e saía junto na maioria das noites, o que se traduzia em uma atmosfera familiar no set.

“Era como um tipo estranho de dormitório cinematográfico”, disse Duhamel. “Mas com um spa, uma banheira de hidromassagem, uma piscina e uma praia.”

“Foi muito melhor do que eu imaginava”, acrescentou Lopez. “Estávamos exatamente no mesmo comprimento de onda.” Coolidge também aprovou. “Eles são tão divertidos de se assistir”, disse ela. “Sabe, você quer vê-los juntos, pois se sente atraído pelos dois atores e, quando os vê em cena, você percebe que ali estão dois apaixonados.”

Mas é claro que os piratas atrapalham e ainda forçam os convidados do casamento a ficarem dentro de uma piscina como reféns enquanto tentam encontrar os noivos que estão brigando. O engraçado é que todos ficaram debaixo dágua por um bom tempo. “Talvez eu não devesse dizer, mas não trocaram a água o tempo todo em que filmamos”, disse Coolidge.

DArcy Carden, que interpreta a namorada new age e muito mais jovem de Marin, disse que aqueles 20 dias foram um pouco humilhantes. Marin e Steve Coulter, que interpretou o marido de Coolidge, às vezes até cochilavam em seus trajes de banho encharcados um ao lado do outro, do que Carden diz ter provas fotográficas.

Mas, além dos sapatos encharcados por duas semanas, Carden disse que era “uma situação tão sonhadora quanto você poderia estar”.

Lenny Kravitz, no papel de um ex-namorado de Darcy, até chega (em um helicóptero) para atrapalhar as coisas. “Ele é uma espécie de versão ridícula e ampliada de, você sabe, uma pequena parte do que as pessoas pensam que eu sou”, disse Kravitz, um amigo de longa data de Lopez.

Moore queria ter certeza de que o filme parecia “grande e luxuoso, como um de James Bond”, disse ele.

E todos ficaram impressionados com Lopez, que não fez o papel de “estrela de cinema” no set. Durante um dia filmando cenas em um pequeno barco em águas abertas, Lopez entrou no modo produtor e decidiu que não precisava de um barco extra para que seu maquiador estivesse lá com eles. Ela poderia fazer sua maquiagem sozinha. E ela acertou em cheio, disse Moore.

“Ela é uma magnata, produtora, contadora de histórias, atriz, cantora e uma comediante brilhante”, disse Moore. “Tem disciplina e elegância artística, o que é uma combinação maravilhosa. Ela realmente pode fazer tudo.”