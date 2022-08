Jennifer Lopez e Ben Affleck se casam em cerimônia luxuosa nos EUA

Na noite do último sábado, 20, Jennifer Lopez e Ben Affleck celebraram, mais uma vez, a união. O casal preparou uma luxuosa cerimônia, que foi realizada na mansão do ator em Savannah, Geórgia, nos Estados Unidos. JLo usou um vestido branco com babados e uma longa cauda de aproximadamente seis metros, de acordo com o site TMZ. O evento aconteceu cerca de um mês depois dos dois terem se casado secretamente em Las Vegas.

Os convidados usaram looks brancos, com exceção das calças pretas do smoking de Affleck. Os filhos do artista – Violet, 16, Seraphina, 13, e Sam, 11 – com Jennifer Garner também estavam presentes. Já os de JLo, os gêmeos Emme e Max, 14, entraram na cerimônia segurando o véu da noiva. Matt Damon e a mulher, Luciana Barroso, e Kevin Smith e a mulher, Jennifer, foram alguns dos famosos presentes na celebração. Veja fotos aqui.

O famoso escritor inglês, ex-monge hindu e coach de vida Jay Shetty, de ascendência indiana, foi quem celebrou o casamento. Ele é guia espiritual e mantém uma estreita relação com Jennifer Lopez. Uma grande tenda foi montada para o baile, que contou com um show de fogos de artifício reservado para os convidados no final da noite.

A propriedade onde foi realizada a cerimônia tem 35 hectares. Ben Affleck comprou o imóvel em 2003. Ele é composto por três casas – uma de campo de 6 mil metros quadrados, uma de verão e a (maior) Oyster House de 10 mil metros quadrados (inclui três suítes master) – com vista para o rio North Newport.

A celebração íntima para familiares e amigos de três dias começou com um jantar de ensaio na sexta-feira, 19, que foi brevemente interrompido quando a mãe de Affleck foi levada às pressas ao hospital por um corte na perna, e deve finalizar neste domingo, 21, com churrasco, de acordo com a coluna Page Six do jornal The New York Post.

O casal reatou o noivado após 20 anos e se casou em Las Vegas em 16 de julho, ainda segundo o TMZ. De acordo com registros obtidos pela imprensa, eles obtiveram a licença do casamento no Condado de Clark, no estado norte-americano de Nevada (onde fica Las Vegas).