Jennifer Lopez diz que dividir palco do Super Bowl com Shakira foi ‘pior ideia’

As cantoras Jennifer Lopez e Shakira dividiram a apresentação no intervalo do Super Bowl em 2020 e, apesar de terem entregado uma performance elogiada pelo público, o momento foi complicado, principalmente para JLO, como indicou declarações dadas por ela e que vieram a público nesta semana.

O Festival de Cinema de Tribeca, em Nova York, mostrou trechos do documentário da cantora, Halftime, que vai estrear na Netflix em 14 de junho. Em um momento, Jennifer aparece irritada e desabafa: “Essa é a pior ideia do mundo, deixar que duas pessoas façam o Super Bowl. É a pior ideia do mundo”.

A estrela se frustrou devido ao pouco tempo que as duas teriam, por dividir o tempo de palco em uma apresentação que costuma ser feita por apenas um artista. “Nós temos seis minutos cada uma. Temos 30 segundos de uma música e, se tirarmos um minuto, é isso, temos cinco restantes. Mas precisamos cantar certas músicas. Temos que ter nossos momentos de canto. Não vai ser uma revisão de danças. Temos que cantar nossa mensagem”, diz JLo em um trecho.

Quem também comenta sobre o assunto no documentário é o empresário de longa data da artista, Benny Medina: “Foi um insulto acharem que seria necessário ter duas mulheres latinas para ocupar um lugar que historicamente é de uma pessoa só”.

Em outro trecho, a cantora aparece conversando com Shakira no telefone e diz: “Se vão ser duas atrações, eles deveriam ter nos dado 20 minutos. Isso é o que eles deveriam ter feito”. Ao todo, as duas tiveram cerca de 14 minutos para a apresentação, que dividiram de maneira igual.