Jennifer Lawrence comenta suposto caso com o ex-marido de Miley Cyrus

Acusada de ter vivido um affair com Liam Hemsworth enquanto ele era casado com Miley Cyrus, Jennifer Lawrence quebrou o silêncio e falou sobre o suposto caso, durante participação no Watch What Happens Live, da última segunda-feira, 26.

“Quando Miley lançou o single Flowers, surgiram muitos rumores de que o videoclipe fazia referências a um caso secreto entre você e Liam. Você pode, por favor, responder isso?”, questionou Andy Cohen. A estrela de Jogos Vorazes logo negou tudo: “Não é verdade. Boato total”.

Em seguida, a atriz contou que chegou a se envolver com o ator, mas apenas após o término do casamento dele. “Quero dizer, todos nós sabemos que eu e Liam, tipo, nos beijamos uma vez. Mas foi anos depois que eles terminaram”, garantiu.

A cantora Miley Cyrus chegou a falar sobre a relação de Flowers com o ex-marido, mas não confirmou ou negou que a letra seja sobre ele. Na época, ela detalhou que a composição original fazia referência a uma pessoa que amaria o narrador.

“Escrevi diferente. O refrão era: ‘Posso comprar flores para mim, escrever meu nome na areia, mas não posso me amar melhor do que você'”, detalhou.