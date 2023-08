Cultura Japoneses se ofendem com ‘Barbenheimer’ e Warner se retrata

Memes que fazem referência aos filmes Barbie e Oppenheimer na internet causaram indignação no Japão, único país atacado com armas nucleares em tempos de guerra. E provocou revolta e um pedido de desculpas o envolvimento de um perfil oficial vinculado ao estúdio Warner Bros. com as publicações.

O fenômeno “Barbenheimer”, nome dado para a estreia no mesmo dia dos dois longas, tomou conta das redes sociais. A palavra composta rapidamente se tornou inspiração para memes mostrando personagens de Barbie diante de uma nuvem de cogumelo, por exemplo. As imagens provocaram protestos de internautas, especialmente no Japão.

A polêmica aumentou depois que a conta oficial americana do filme Barbie respondeu no Twitter a um dos memes com a frase: “Será um verão inesquecível”.

A mensagem, aparentemente excluída desde então, suscitou na segunda-feira um comentário crítico da divisão japonesa da Warner Bros., estúdio que produziu Barbie.

Insensível

Segundo a revista Variety, a divisão da Warner americana enviou ao veículo um e-mail dizendo que “lamenta o recente envolvimento insensível nas mídias sociais” e “oferece um sincero pedido de desculpas”.

“Nós, os japoneses, jamais esqueceremos aquele verão”, reagiu um internauta, acrescentando fotografias de roupas infantis queimadas encontradas entre os escombros da bomba atômica. Barbie chega aos cinemas do Japão em 11 de agosto. Já Oppenheimer não tem data de estreia.

As informações são do jornal O Estado de S. Paulo.