Jão revela detalhes de show no Rock in Rio 2024: 'Vai ser memorável' - O Liberal

Cultura Jão revela detalhes de show no Rock in Rio 2024: ‘Vai ser memorável’

O cantor paulista Jão se apresenta no Palco Mundo do Rock in Rio 2024 nesta quinta-feira, 19. Nos preparativos para o que promete ser um grande show, o artista revelou detalhes da apresentação e disse que convidará fãs para subirem ao palco com ele.

“Eu queria muito que esse show fosse centrado neles. É uma oportunidade muito legal de colocar eles lá em cima, foi uma grande força-tarefa para reunir todo mundo. É uma força de muitos braços para isso acontecer. É muito especial ter eles ali. Eu não gosto de fazer um show para mim, não gosto de fazer um show onde só eu me divirto, é um show que vai ser memorável para eles”, disse ao Estadão.

O show terá transmissão no Globoplay e no Multishow. Jão ainda disse que realizar isso foi uma “grande loucura”, mas que os fãs merecem uma performance inesquecível.

Os portões da Cidade do Rock, na zona oeste do Rio de Janeiro, foram abertos às 14h desta quinta-feira para o quarto dia do Rock in Rio. Houve aquela correria habitual dos primeiros a chegar, mas o movimento ainda é bastante tranquilo – segundo os porteiros, na semana passada o movimento só se intensificou a partir das 17h.

O calor é intenso, como foi na sexta e no sábado passado.

Os primeiros shows deste quarto dia de festival começaram às 15h: Pedro Sampaio no Palco Sunset e WC No Beat com MC Gabzin, Felp22 e MC Th no Supernova. As atrações do Palco Mundo, o principal, começam às 16h40, com Jão, e seguem com Joss Stone (19h), Charlie Puth (21h20) e Ed Sheeran (meia-noite).

*Colaboração de Maria Fernanda Viana