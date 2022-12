Cultura Jão encerra turnê no Anhangabaú e anuncia a próxima com show no Allianz Parque

Jão atingiu um novo patamar em 2022. Neste domingo, 11, o cantor encerrou a turnê de seu terceiro álbum, Pirata, com um show gratuito no Vale do Anhangabaú, no centro da capital paulista, para 50 mil pessoas. Só em São Paulo foram seis shows esgotados ao longo da temporada no Espaço das Américas, casa que tem capacidade para 8 mil pessoas. Além de uma das apresentações mais lotadas do Lollapalooza, em março.

Muitos fãs apontaram que ele tinha público para cantar em locais maiores, como o Allianz Parque. Pois bem, Jão estará lá em 2023. Na apresentação deste domingo, o artista anunciou que fará uma nova turnê no próximo ano, com direito a show no estádio.

Segundo o cantor, a performance no Anhangabaú, com ingressos grátis, foi uma forma de retribuir o carinho do público. Ele cantou a setlist característica da turnê, com hits como Imaturo e Idiota. Mas também adicionou Louquinho, canção pedida em coro pelos fãs, e Enquanto Me Beija. “Eu não costumava trazer essa música por motivos pessoais e também técnicos. Minha voz sempre embargava, mas decidi cantar hoje”, explicou. E o público correspondeu cantando tão alto, que do fundo do Vale mal se ouvia a voz do artista.

Jão levou toda sua estrutura ao Anhangabaú. O navio pirata estava presente no palco. O show foi transmitido ao vivo pelo TikTok, que distribuiu bastões luminosos para o público, garantindo um colorido especial, à medida que a noite caía. A apresentação, marcada para as 17h30, começou com cerca de 15 minutos de atraso e durou uma hora e 40 minutos.

Os hits e o sucesso em 2022 também trouxeram haters nas redes. Mas o cantor disse relevar. “Não sei se vocês perceberam: eu virei o novo saco de pancadas do Twitter. Só que eu não consigo me importar se eu tenho isso aqui”, afirmou apontando para a multidão que o assistia.

Para homenagear São Paulo, Jão cantou Trem das Onze, clássico de Adoniran Barbosa, ainda que boa parte do seu público adolescente não soubesse a letra do samba.

Na reta final do show, o cantor ainda deu palhinha de uma música inédita, apesar de não prometer que vai lançá-la. Mas revelou: “nesta semana, eu gravei um feat (parceria) com uma cantora que vocês gostam muito”, disse, sem dar mais pistas de quem é a artista. De qualquer forma, Jão encerrou o melhor ano de sua carreira já dando um gostinho do que vem por aí no próximo.