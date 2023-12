Cultura Jão e Gloria Groove são confirmados no Rock In Rio 2024

O Rock in Rio 2024 acabou de ganhar mais duas atrações nacionais: Jão e Gloria Groove. O festival ocorre entre os dias 13, 14, 15, 19, 20, 21 e 22 de setembro de 2024, na Cidade do Rock, no Rio de Janeiro.

As novidades foram anunciadas na tarde desta segunda-feira, 4 de dezembro. As vendas do Rock in Rio Card, ingresso sem data pré-definida que garante a entrada em um dos dias do festival, começam já nesta quinta, 7 de dezembro, a partir das 19h, pelo site da Ticketmaster Brasil. Os ingressos custarão R$ 755 (inteira) e R$ 377,50 (meia-entrada), sem cobrança de taxa de serviço.

Além de Jão e Gloria Groove, Ludmilla e Lulu Santos também estão entre os artistas nacionais que se apresentarão no evento. Já o britânico Ed Sheeran e a banda Imagine Dragons estão entre as principais atrações internacionais. Veja todos os confirmados:

Ed Sheeran

Imagine Dragons

Ne-Yo

Joss Stone

Lulu Santos

Ludmilla

Jaó

Gloria Groove

Jão e Gloria Groove também estiveram no festival The Town, em São Paulo, em 2023, dos mesmos organizados do Rock in Rio.