21 out 2021 às 11:29 • Última atualização 21 out 2021 às 12:04

Cultura Jão coloca todas as canções de novo álbum na lista das mais ouvidas do Spotify

Todas as músicas do álbum “Pirata”, lançado por Jão na terça-feira, 19, então na lista das 60 mais ouvidas do Spotify Brasil. A faixa mais acessada é “Idiota” e “Não Te Amo”, música de trabalho, é a segunda mais tocada. O álbum contabilizou 3,7 milhões de streams no primeiro dia no chart brasileiro – e se tornou a maior estreia de Jão no serviço de streaming.

“Pirata agora é mais de vocês do que meu. Eu sei que a partir daqui, nenhuma letra é mais o que ela nasceu pra ser: elas vão ser a história de tanta gente, do jeito que fizer sentido pra cada um. Cuidem com carinho dessa nova parte de mim. Eu sinto o vento trazendo algo novo”, escreveu o cantor na legenda de uma série de fotos que publicou no Instagram. “Pirata” debutou oito das suas 11 faixas no top 50 do Spotify Brasil.