Janelle Monáe usa vestido com bandeira LGBTQ+ na premiação BET Awards

Janelle Monáe decidiu homenagear o mês do orgulho LGBTQ+ em grande estilo neste domingo, 24. Para a premiação BET Awards, criada pela Black Entertainment Television para celebrar artistas afro-americanos do entretenimento e do esporte, a cantora e atriz norte-americana escolheu um vestido com a bandeira do arco-íris, símbolo do movimento.

O modelo, com body bordado e saia de tule, foi criado pelo estilista libanês Nicolas Jebran. Completando a produção, Janelle usou um chapéu – marca registrada de seu estilo – e uma minibolsa decorada, também nas cores da bandeira.

Recentemente, ela declarou ser pansexual à revista “Rolling Stone”. “Eu quero que jovens garotas, garotos, não-binários, gays, héteros, pessoas que estão tendo dificuldades em lidar com sua sexualidade, sentindo-se apagadas ou sofrendo bullying por ser quem são, que saibam que eu enxergo vocês. Este álbum é para vocês. Tenham orgulho”, disse ela sobre seu álbum “Dirty Computer”, lançado em abril deste ano.

Durante o evento, que aconteceu em Los Angeles (EUA), Janelle Monáe apresentou duas faixas do disco: “Django Jane” e “I Like That”.