Jamie Foxx faz primeira aparição pública após problemas de saúde

O astro de Hollywood Jamie Foxx fez sua primeira aparição pública desde que sua família anunciou, em abril deste ano, que o ator enfrentava um problema de saúde. Na ocasião, Foxx foi internado para tratar uma complicação médica, segundo seus familiares. A causa não foi revelada.

Neste final de semana, Foxx foi filmado fazendo um passeio de barco pelo rio Chicago, em Illinois, nos Estados Unidos. No vídeo, divulgado pelo site de celebridades TMZ, o ator aparenta estar bastante saudável. Ele, inclusive, acena para os fãs.

O TMZ também informou que Foxx estava acompanhado por seus familiares. Ele também, segundo o site, curtiu a noite do último sábado, dia 8 de julho, em Chicago. O vídeo do passeio do astro do filme O Espetacular Homem-Aranha abranda especulações sobre o real estado de saúde do cantor.

Em maio de 2023, Foxx havia publicado uma pequena mensagem em seu Instagram agradecendo aos fãs pelo amor que eles estavam lhe enviando naquele momento difícil. Na mesma época, uma das filhas do ator foi à imprensa desmentir os boatos de que a família estaria se preparando para o pior. Na ocasião, ela informou que o ator estava se recuperando e pronto para voltar a praticar esportes.