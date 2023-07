James Cameron nega rumores sobre projeto baseado na tragédia do submarino Titan

Portal The Sun havia afirmado que ele estava negociando a produção e que ele teria sido o escolhido pela sua experiência com o Titanic

Submersível implodiu a caminho dos restos do Titanic deixando cinco pessoas mortas - Foto: OceanGate

O diretor James Cameron usou as redes sociais para desmentir alegações de que estaria à frente de um novo projeto baseado no desastre do submarino Titan, da empresa OceanGate. A informação foi divulgada pelo portal britânico The Sun. O cineasta que dirigiu o longa Titanic declarou que a repercussão era “ofensiva”.

“Eu geralmente não respondo a rumores ofensivos na imprensa, mas preciso fazer isso agora. Não estou em negociações de um filme sobre o ‘Ocean Gate’, nem nunca estarei”, escreveu em sua conta no Twitter.

A reação enfática de James Cameron não foi por acaso. Em junho deste ano, o submersível Titan, da empresa Ocean Gate, implodiu após realizar uma expedição a fim de visitar os destroços do RMS Titanic, que naufragou em 1912. Todos os tripulantes que estava bordo morreram, incluindo o CEO da companhia, Richard Stockton Rush.

O portal The Sun havia afirmado que James Cameron estava negociando a produção de uma série sobre a fatalidade e que ele teria sido o escolhido pela sua experiência com o Titanic. O diretor já realizou 33 expedições até o navio.