Jamal Edwards, empresário que ajudou a lançar Ed Sheeran, morre aos 31 anos

Jamal Edwards, empresário do ramo da música e youtuber que ajudou a lançar carreiras de nomes como Ed Sheeran e Jessie J, morreu neste domingo, 20, aos 31 anos. Jamal era filho da cantora e apresentadora Brenda Edwards, que disse que a família estava “completamente arrasada” com a morte repentina do jovem empresário.

Em comunicado no perfil do Twitter do programa que apresenta, Loose Women, Brenda disse que o filho morreu de uma “doença repentina” na manhã de domingo. Não foram informados mais detalhes sobre a causa da morte.

Edwards se tornou uma grande influência no mundo da música ao criar um canal de música online, o SBTV, ainda na adolescência, em 2006, ainda no início do YouTube. Ele começou filmando apresentações de amigos no bairro em que vivia. Atualmente, o SBTV tem mais de um milhão de assinantes no serviço de vídeos online. Assim, ele ajudou a alavancar a carreira de nomes desconhecidos para o público que, mais tarde, se tornaram grandes astros da música no mundo, entre eles Ed Sheeran, Jessi J e Skepta.

O empresário chegou a receber um MBE, título da Ordem do Império Britânico, por seu serviços à música. Também foi embaixador da caridade do Príncipe Charles. Ao longo de sua carreira, Edwards também assinou trabalhos como diretor, compositor, DJ e designer. Fonte: Associated Press.