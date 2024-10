Jaffar Bambirra encarna o antagonista Iberê em ‘Mania de Você’

Jaffar Bambirra tem se sentido no meio da ação ao longo das primeiras gravações de “Mania de Você”, novela das nove, que estreou em setembro. O ator de 26 anos vive o ambicioso Iberê na história escrita por João Emanuel Carneiro. O personagem demonstra desde o início que vai seguir caminhos tortuosos na história. “Meus últimos personagens tinham uma postura muito passiva diante da vida. As coisas iam chegando e eles iam reagindo. O Iberê é bem diferente. Ele quer e faz acontecer para a vida dele”, defende.

Na história do horário nobre, Iberê é irmão do protagonista Rudá, papel de Nicolas Prattes. Os dois foram criados pela forte Moema, de Ana Beatriz Nogueira, uma grande protetora do povo da região de Angra dos Reis, no Rio de Janeiro, que vive no local desde que nasceu. Para sua decepção, Iberê, um sujeito introspectivo e conturbado – o oposto do irmão – quer prosperar financeiramente de qualquer forma e passa a trabalhar para Molina, de Rodrigo Lombardi, e, consequentemente, para Mavi, interpretado por Chay Suede, dois dos principais rivais do povo local.

“Os dois foram criados juntos pela tia Moema, mas o Iberê quer mais do que eles têm ali, sente que aquele lugar não é para ele. Isso vai levá-lo a fazer algumas coisas contestáveis, como se tornar o braço direito do Mavi. Uma das grandes questões dele é a relação conturbada com a tia, que o rejeita. Isso o afeta muito, apesar de ele tentar esconder”, adianta.

Antes de encarar uma rotina intensa de gravações nos Estúdios Globo, Jaffar esteve em Angra dos Reis para passar aproximadamente 20 dias na região. As gravações aconteceram em oito locações, sendo quatro ilhas, onde se passam as principais tramas da obra das nove. “Foi bem legal estar ali, conversar com os moradores, entender aquele ambiente. Isso traz muita verdade para o nosso trabalho. Principalmente nesse início, onde a gente ainda está buscando uma linguagem e um caminho. Acho que o público vai gostar do que gravamos lá. Além de ter sido importante para a equipe e elenco criar uma intimidade maior, a gente trabalhou muito, mas conseguiu se divertir junto também”, ressalta.

Jaffar já estava experimentando um ambiente de maldades antes mesmo da escalação para “Mania de Você” acontecer. O ator gravou a série “Dias Perfeitos”, original Globoplay, que ainda não tem data de estreia prevista. A trama é uma adaptação do livro homônimo de Raphael Montes, com redação final de Claudia Jouvin e direção de Joana Jabace. A história é centrada na aspirante a roteirista Clarice, papel de Julia Dalavia, e do estudante de medicina Téo, vivido por Jaffar. “Venho emendando trabalhos legais. Fiz um papel que era um psicopata. Então, acho que agora estou até caindo no nível das maldades. O Iberê é mais tranquilo do que o Téo”, compara.

“Mania de Você” – Globo.