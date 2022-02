Cultura Jade Picon é a nova líder do ‘BBB 22’

Em um jogo que exigiu memória e concentração e teve 13 rodadas, Jade Picon venceu a prova do líder na noite desta quinta-feira, 3, no “Big Brother Brasil 22”. Na reta final entre a influenciadora digital e Vyni, ela levou a melhor. “Ai, que delícia! Que loucura! Do monstro para o líder, nem acredito”, vibrou Jade. Ao entrar na área interna da casa, ela foi abraçada pelos colegas de reality.

Em seguida, a influenciadora colocou o colar do líder e foi surpreendida com o comunicado do Tadeu Schmidt. “Agora, a Jade vai escolher quatro pessoas que vão encarar ‘consequências’. Escolha”, afirmou o apresentador, sem dar detalhes de como seriam essas consequências, boas ou ruins.

Jade Picon escolheu Jessi, Naiara, Natália e Lucas. “Deus, me ajude, não estou aguentando mais não”, desabafou Natália, que voltou do último paredão. Ao abrir o pergaminho, descobriu que ganhou imunidade da semana.

Jessi foi a próxima a retirar a “consequência”, que a levou direto para a xepa. Naiara retirou a sentença que a colocou no paredão. E Lucas, o último a pegar o pergaminho foi ao VIP. Outros integrantes do quarto da líder que puderam ser escolhidos por Jade são: Bárbara, Laís, Vyni e Eliezer.