Jade Jagger, filha de Mick Jagger, é presa por agredir policiais em restaurante de Ibiza

Jade Jagger, filha de Mick Jagger, foi presa nesta quarta-feira, 17, em Ibiza, na Espanha. Segundo o jornal El País, a designer de joias agrediu um policial dentro de um restaurante. De acordo com a imprensa local, Jade e o amigo, que não teve sua identidade revelada, estavam embriagados e, para as outras pessoas do restaurante, eles pareciam “agressivos e transtornados”.

A polícia foi chamada devido a gritaria e incômodo causado pelos dois no estabelecimento. Quando foi convidada a se retirar, a dupla se negou. A situação piorou quando o amigo da designer se tornou agressivo com os policiais e Jade decidiu empurrar e arranhar o rosto de um dos agentes. A filha de Mick Jagger irá comparecer ao tribunal nesta sexta-feira, 19.