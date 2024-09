Cultura Jade Barbosa se casa em cerimônia intimista com presença de ginastas

A ginasta Jade Barbosa, medalhista de bronze nos Jogos Olímpicos Paris-2024, casou-se neste sábado, 28, em São Paulo, com o administrador de empresas Leandro Ferlini. A cerimônia intimista teve presença de outros nomes da ginástica brasileira, como Rebeca Andrade, Flávia Saraiva e Arthur Nory.

Jade e Leandro, que estão juntos há mais de 5 anos e ficaram noivos em fevereiro de 2023, compartilharam alguns momentos da celebração. Ela publicou um trecho dos votos de casamento no Instagram: “Estou muito animado para continuar e construir essa família, meu futuro, com você. Vai ser muito lindo. Eu te amo”, disse ele.

“Obrigada por ser meu companheiro, porque eu sei que, no final da vida, o que a gente vai ter é exatamente isso: nossa companhia. Eu te amo muito, imensamente, com tudo o que eu tenho. Eu amo a sua sede de viver, a sua coragem, principalmente a sua curiosidade. Eu espero que a gente possa viver eternamente no nosso carnaval”, declarou a ginasta.

Para a ocasião, Jade usou um vestido longo com flores nas costas feito pelo ateliê WhiteHall, da estilista Lívia Colucci. Em um vídeo, ela aparece mostrando o look completo para Rebeca, Flávia, Ana Lu Pires e para seu pai, César.

Quanto aos trajes das convidadas, Rebeca usou um vestido curto na cor azul bebê, enquanto Flávia usou um modelo curto rosa. Dois momentos chamaram a atenção de internautas nas redes sociais: primeiro, em certo momento, Rebeca soltou a voz e cantou a canção Best Part, de Daniel Caesar, com os músicos contratados para o evento.

Depois, quando chegou o momento de Jade jogar o buquê, Flávia apareceu desinteressada, segurando uma caipirinha, enquanto outras convidadas “brigavam” pelas flores. “Ainda bem que eu não peguei”, brincou ela. O momento rendeu um post em conjunto nas redes sociais das ginastas: