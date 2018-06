Jada Pinkett Smith diz que ficou triste quando Jaden pediu para ser emancipado

A atriz Jada Pinket Smith, mulher de Will Smith, deu uma entrevista ao Red Table Talk, na qual falou sobre seus filhos e contou que ficou muito triste quando Jaden Smith pediu para ser emancipado legalmente quando tinha 15 anos. Hoje, ele tem 19 anos.

“Eu lembro desse dia com detalhes, foi provavelmente um dos momentos mais tristes da minha vida. Você chega em um ponto em que ouve: ‘Mãe, eu tenho de viver minha vida’. Eu lembro de pensar muito, como eu estava devastada, mas eu pensei: ‘Ele está certo. A hora era agora. Ele tem 15 anos, é hora de ele sair de casa'”, relembra.

Jaden acabou não indo em frente com a história da emancipação. Em 2013, o próprio Jaden falou sobre como era bom viver na casa dos pais durante entrevista ao Ellen DeGeneres Show: “Olha, é o seguinte, eu não vou a lugar algum. O que as pessoas não entendem é que tudo é livre nessa casa”, disse ele, na época com 14 anos. “Eu posso ter qualquer coisa e todas as coisas nessa casa, então eu vou ficar lá por uns 20, 30 anos”, brincou. “Will diz que assim que eu tiver um filme que seja maior que um dos filmes dele, eu posso ter minha própria casa”.

Mesmo que Jaden não tenha ido em frente com o plano, Jada diz que entende por que ele pensou em sair. “Toda criança precisa de algo diferente. Viver esse estilo de vida, este mundo é uma bolha e ele queria sair. Eu entendi isso, porque eu não tive essa bolha. Eu sabia o que era ter liberdade fora da bolha, e o que eu ganhei com isso. Eu sabia que, o quanto antes eu o deixasse ir, mais rápido ele voltaria”, falou.