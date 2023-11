Cultura Jada Pinkett diz que ela e Will Smith ‘ficarão juntos para sempre’ após anúncio de separação

Jada Pinkett Smith voltou a falar sobre sua relação com Will Smith enquanto promovia seu novo livro, Worthy, no Drew Barrymore Show na terça-feira, 29. Em outubro, a atriz revelou que ela e o ator nunca se divorciaram, mas estavam separados desde 2016 – eles se casaram em 1997 e tiveram dois filhos juntos, Willow e Jaden.

A apresentadora foi a primeira a abordar o tema no programa ao comentar sobre a obra de Jada. “Sinto que talvez a sua sombra e a dele se separaram de alguma forma neste livro, quer que eles fiquem juntos para sempre ou não, mas parece que vocês vão ficar juntos para sempre”, disse Barrymore.

Jada confirmou a ideia da atriz sobre o casamento dela e de Will. “Ficaremos juntos para sempre”, afirmou.

No programa, a autora ainda comentou sobre seus traumas de infância, crescer em um ambiente violento e ser filha de pessoas com dependência química. Isso fez com que ela não compreendesse o estilo de vida de Willow e Jaden, que cresceram sob os holofotes de pais famosos.

“Não cresci em um estilo de vida como o deles. Então, tive que aprender como deve ser para eles”, comentou.

Relembre o caso

A revelação de que Jada e Will estão separados há sete anos também ocorreu em seu livro de memórias, Worthy. Ainda que os dois sigam fazendo aparições públicas lado a lado, Jada explicou que eles não vivem mais juntos, mas ela optou por não assinar o divórcio.

“São muitas coisas e acho que quando chegamos a 2016, estávamos exaustos de tentar. Acho que estávamos ambos presos em nossa fantasia sobre o que pensávamos que a outra pessoa deveria ser”, entregou ela ao programa The Today Show.

Eles mantiveram a separação em segredo por “ainda não estarem prontos” para compartilhar a notícia com o público. “Prometi que nunca haveria uma razão para nos divorciarmos. Resolveremos qualquer coisa. Eu simplesmente não pude quebrar essa promessa”, acrescentou.

Jada e Will se casaram em 1997 e já estavam separados quando aconteceu a polêmica no Oscar de 2022, envolvendo Chris Rock. O ex-casal são pais de Jaden, de 25 anos, e Willow, de 22.