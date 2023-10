Jada e Will Smith querem escrever livro juntos; obra deve se chamar ‘Não Tente Isso em Casa’

Jada Pinkett Smith e Will Smith estão considerando um projeto conjunto, um livro intitulado Não Tente Isso em Casa. “Eu sei que o Will e eu estamos conversando sobre escrever um livro, juntos, chamado Don`t Try This at Home (Não tente isso em casa, em tradução livre)”, disse em entrevista para o Extra TV.

A revelação surge após Jada abordar detalhes de seu relacionamento em seu recente livro Worthy. Nele, a atriz discutiu a trajetória do casal, descrevendo como passaram de um estado de codependência para independência.

“Essa tem sido a parte bonita desta segunda metade da nossa jornada, é que realmente trabalhamos duro juntos… começamos dependentes um do outro. Tivemos que encontrar nossa independência para voltar de uma maneira interdependente… é uma jornada, cara,” compartilhou.

E, claro, escreveu sobre o período de separação de sete anos entre eles, que fez manchetes. No entanto, Jada fez questão de esclarecer: “A ideia de que estivemos separados por sete anos e que ainda estamos separados depois do Oscar, encontramos nosso caminho de volta, sabe, e acho que essa parte foi deixada de fora da narrativa”.

Uma reação controversa de Will a uma piada sobre Jada no Oscar de 2022 também foi um ponto de discussão. Abordando esse incidente, Jada afirmou: “Foi o momento em que soube que nunca deixaria Will. Depois de todos aqueles anos pensando que iria, depois de todos aqueles anos pensando, vou me divorciar, vou ter uma separação legal… E não entrei lá como sua esposa. Mas estava saindo como sua esposa. Então, mostrou-me que o amor pode conquistar tudo”.

Ao The New York Times, Will disse que o livro de Jada o “despertou de certa forma”, indicando que ele estava “emocionalmente cego para as necessidades dela”.