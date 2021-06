Jacqueline Sato estreia junto com serviço de streaming HBO Max

Jacqueline Sato teve seu primeiro contato com a série “Os Ausentes”, da HBO Max, através do texto. A atriz de 32 anos não precisou de muito tempo para devorar e se encantar pelo roteiro da série, que marca a chegada ao Brasil da nova plataforma de “streaming”, a partir de terça-feira, dia 29 de junho.

Logo nas primeiras páginas, Jacqueline se deixou levar pelo mistério e o suspense que envolvem a produção original. “Fiquei presa do início ao fim. Isso me surpreendeu. É bom quando a história te carrega sem você nem ter noção do tempo passando. Não tinha como não mergulhar nesse projeto. Era tudo muito atraente artisticamente”, valoriza a atriz, que vive Ayumi no enredo.

Com direção de Caroline Fioratti e Raoni Rodrigues, a trama policial foi gravada em São Paulo, em 2019. A série dramática conta a história de uma agência que procura por pessoas desaparecidas. Logo no início da produção, Ayumi precisa lidar com o desaparecimento de seu sobrinho.

“Ele é como se fosse um filho para a Ayumi”, conta Jacqueline, que fez uma composição introspectiva para a personagem. “Não precisei aprender habilidades físicas que eu não soubesse, nem trabalhar sotaque ou coisas desse tipo, mas tive de buscar em mim essa sensação da perda, da culpa, de se sentir responsável, desta forma tão forte, por alguém que você ama. Além da minha pesquisa individual, contei com os ensaios conduzidos pelo Tomas Rezende (preparador de elenco), juntamente com a Carol Fioratti, que foram essenciais para que esse encontro entre mim e Ayumi acontecesse e tivéssemos o resultado que está na tela”, completa.

Além de aguardar a estreia de “Os Ausentes”, Jacqueline também comanda o programa “Encantadores de Pets”, que vai ao ar na Band. Na produção, ela apresenta quadros com o mexicano Cesar Millan e o americano Jackson Galaxy, dois dos maiores especialistas em comportamento de cães e gatos do mundo.

Apesar da marcha lenta do setor audiovisual por conta da pandemia, Jacqueline celebra os trabalhos inéditos que tem tido a oportunidade de curtir e participar. “Ver esses projetos inéditos no ar é, ao mesmo tempo, um acalanto e um estímulo. Muitas produções foram canceladas, outras adiadas, outras começam a gravar e tem de parar. É desafiador, e admiro muito todos que conseguiram concluir qualquer trabalho nesta pandemia”, ressalta.

ASSOCIAÇÃO

Fora do vídeo, Jacqueline é diretora da associação de proteção animal “House of Cats”. A instituição já ajudou mais de 1.500 gatos a encontrarem lares. O projeto conta com apoio de veterinários que fazem também castração, vacinação e vermifugação, além de muitos outros cuidados.

A associação, assim como boa parte do mundo, sofreu com as consequências da pandemia de Covid-19. “Paralisamos tudo. Tivemos muitos lares temporários que, infelizmente, tiveram de parar com esta prática voluntária que faz tanta diferença para nós. Não foi nada fácil, mas deu certo”, explica a atriz, que tem feito testes para novos projetos. “Espero que logo venha o ‘sim’ de alguns deles. Alguns em cinema, que já estavam mais adiantados, realmente só voltarão depois que tudo isso passar. Enquanto isso, tenho conseguido conciliar bem os trabalhos de apresentadora, atriz, e CEO da ‘House of Cats’. Cabe mais”, torce.