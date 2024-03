Cultura Jacqueline Sato está em série do Star+ e se prepara para estrear programa de representatividade feminina asiática no E!

Os últimos meses têm sido intensos para Jacqueline Sato. A atriz, que faz parte do elenco de “A História Delas”, série disponível no Star+ desde dezembro, também se prepara para estrear o programa “Mulheres Asiáticas” neste ano, no E!. A ideia é dar protagonismo às mulheres asiáticas brasileiras, quebrando estereótipos e desconstruindo narrativas que possam ter conotações preconceituosas. Ou seja, um mergulho intenso no empoderamento feminino, com uma representatividade bem diferente da que costuma ver quando criança e adolescente.

📲 Receba as notícias do LIBERAL no WhatsApp

“Cresci em uma realidade onde o protagonismo feminino nos conteúdos audiovisuais era ínfimo, raso e, muitas vezes, reforçando uma visão masculina sobre quem somos nós, mulheres. Muitas das histórias colocavam o amor romântico como centro da órbita das protagonistas, o que é bastante limitante”, aponta.

Em “A História Delas”, Jacqueline dá vida à exuberante Mirella, uma ex-modelo falida, casada com um agiota interpretado por Léo Jaime e que abriu, recentemente, um novo empreendimento. Trata-se da Mira Laser, espaço de depilação. “Ela tem um quê de deslumbre, é bastante expansiva e extrovertida, usa muito as redes sociais e sai vendendo seu negócio sempre que pode”, descreve a atriz, completando que, apesar de ser solar, quase ninguém sabe da dinâmica complicada e perigosa que a personagem vive em seu relacionamento amoroso. “Essa dualidade de um ser muito feliz, mas com algo obscuro me atraiu muito quando li a sinopse”, revela.

Já em “Mulheres Asiáticas”, ainda sem data divulgada de estreia, Jacqueline aposta em um formato que mistura traços de talk show com documentário. “A cada episódio, trago duas mulheres icônicas e de profissões diferentes para compartilharem suas experiências de vida”, entrega. A ideia é que uma ensine algo da sua própria profissão para a outra. Para prender a atenção do público, a apresentadora também aposta na diversidade entre as participantes. “O contraste que há nos episódios, tanto de personalidade quanto de diferença de idade, é de uma riqueza imensa. Tenho convidadas de 20 e a 80 e poucos anos”, adianta.

Nome: Jacqueline Hikari Santos Sato.

Nascimento: 21 de setembro de 1988, em Guarulhos, São Paulo.

Atuação inesquecível: Yumi, na novela “Sol Nascente”, escrita por Walther Negrão, Suzana Pires e Júlio Fischer e exibida originalmente pela Globo entre 2016 e 2017.

Interpretação memorável: “Meryl Streep em tudo que ela fez”.

Momento marcante na carreira: “Fazer minha primeira protagonista, a Marina da série ‘(Des)encontros’ (Sony)”.

O que falta na televisão: “Diversidade, representatividade de minorias. E aí levanto a bandeira do grupo ao qual pertenço. Quando vimos, por exemplo, uma protagonista com ascendência asiática na tevê ou no cinema? Ou uma família inteira de pessoas de ascendência asiática em uma novela? Ou, ainda, famílias que não sejam inteiras de ascendência asiática, e sim birraciais, como é o caso da minha e de tantas outras pessoas? Quando tem, são personagens soltos, no máximo um ou dois”.

O que sobra na televisão: “O chamado padrão”.

Se não fosse atriz, seria: “Não seria eu mesma, mas já cogitei engenharia ambiental. E tenho sido outras coisas, além de atriz, como roteirista e produtora, por exemplo. Tudo em prol de contar boas histórias”.

Ator: Morgan Freeman.

Atriz: Meryl Streep.

Novela: “Avenida Brasil”, escrita por João Emanuel Carneiro e exibida originalmente pela Globo em 2012.

Vilão marcante: Félix, papel de Mateus Solano em “Amor à Vida”, novela escrita por Walcyr Carrasco e exibida originalmente pela Globo entre 2013 e 2014.

Que novela gostaria que fosse reprisada: “Além do Horizonte”, escrita por Carlos Gregório e Marcos Bernstein e exibida originalmente pela Globo entre 2013 e 2014. “Foi minha primeira novela na Globo. Acho que ia adorar me rever naquela personagem, a Jéssica”.

Que papel gostaria de representar: “Na verdade, não responderei um papel, mas uma história que gostaria muito de ver contada: a da imigração japonesa para o Brasil. Mas com a profundidade que merece. De preferência, em duas linhas temporais, passado e contemporaneidade”.

Filme: “Vidas Passadas”, de Celine Song, lançado em 2023. “Foi um dos últimos a que assisti e que mexeu comigo”.

Autor: Jordan Peele.

Diretor: “Os filmes do Jordan Peele não seriam os mesmos se não fosse ele mesmo quem os dirigisse”.

Vexame: “Era mais nova e o Hector Babenco veio falar comigo enquanto ambos esperávamos um voo. Não o reconheci pelo rosto, só quando começou a falar que era diretor e disse os nomes dos filmes que tinha feito. Foi tudo bem, continuamos conversando, mas, internamente, fiquei com vergonha”.

Mania: “De café moído na hora e coado”.

Medo: “Está acontecendo agora: guerra”.

Projeto: ‘Criar e/ou produzir projetos que sempre esperei que chegassem para mim enquanto eu era só atriz, em que houvessem papéis bons, relevantes, com profundidade e complexidade, onde eu não precisasse explicar minha existência na trama só por ser descendente de asiáticos ou ocupar sempre o papel de ‘escada’ para as histórias dos outros personagens”.

“A História Delas” – Star+.