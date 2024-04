Jackie Chan celebra seu aniversário: ‘Já tenho 70 anos?’

Jackie Chan celebrou seu aniversário de 70 anos em suas redes sociais neste domingo, 7. O ator e dublê contemplou a chegada da idade: “Já tenho 70 anos? … Nós não sabemos o quão sortudos somos por termos a oportunidade de envelhecer”.

Sobre sua última aparição na mídia, apresentando uma figura mais envelhecida, Jackie pediu para que não se preocupassem, “É só uma caracterização para o personagem do meu último filme”. Ele agradeceu a oportunidade de continuar filmando depois de 62 anos de carreira na indústria.

“Muito obrigada a todos pelos desejos de aniversário. Desejo felicidades e saúde para todo mundo”, finalizou Jackie Chan em sua postagem.

O ator Will Smith parabenizou Jackie Chan, e relembrou as filmagens de Karate Kid, filme estrelado por Jackie e Jaden Smith, filho de Will: “Te agradeço por ter ajudado a criar o Jaden. Nosso período em Beijing durante Karate Kid deixou um impacto eterno na nossa família”. Ele desejou muito amor e inspiração para Jackie Chan.