‘Jackass’: Nova série é produzida pela Paramount+

Jackass vai ganhar uma nova série dos seus criadores originais no Paramount+ devido a popularidade do filme Jackass Para Sempre, lançado na plataforma em fevereiro deste ano.

“Baseado no sucesso de Jackass Para Sempre estamos trabalhando com os criadores para continuar a parceria com novas séries, trazendo ainda mais palhaçadas ridículas direto para o Paramount+”, disse o CEO Global da Paramount, Bob Bakish.

Jackass Para Sempre, o quarto filme da franquia, estreiou no topo dos mais vistos da plataforma de streaming em fevereiro. O filme inclui membros do clássico elenco da atração como Johnny Knoxville, Steve-O, Chris Pontius, Dave England, Wee Man, Danger Ehren e Preston Lacy, assim como novos nomes, incluindo Rachel Wolfson, Sean “Poopies” McInerney e Jasper Dolphin.