Jack Johnson faz show em São Paulo repleto de sucessos

Músico havaiano segue com a turnê “Meet the Moonlight” para o Rio de Janeiro

O músico havaiano Jack Johnson iniciou sua passagem pelo Brasil nesta quarta-feira (18) em São Paulo com a turnê “Meet the Moonlight”. Em uma noite emocionante, ele apresentou um repertório com os maiores sucessos de sua carreira. A reportagem do LIBERAL acompanhou o show, realizado no Espaço Unimed.

Começando a noite com “Mudfootball”, não deixou de fora nenhum dos hits românticos que o consagraram, como “Do You Remember”, “Banana Pancakes”, “Sitting, Waiting, Wishing”, “Bubble Toes”, “Angel” e “Better Together” – com esta última encerrou o show. Também apresentou uma versão diferente e interessante de “Upside Down”, sua música mais conhecida.

Jack Johnson não deixou de fora nenhum dos hits românticos que o consagraram – Foto: Marina Zanaki / LIBERAL

A participação especial do sambista carioca Rogê e banda para apresentar novas versões de “Sunset For Somebody Else” e “Big Sur” trouxe um dos momentos mais animados do show. Do álbum mais recente e que dá nome à turnê, o artista tocou apenas “One Step Ahead” e “Dont Look Now”, as duas melhores composições do trabalho.

Apesar da setlist cheia de sucessos empolgar a plateia, Jack Johnson não é um artista carismático. Sua presença de palco é marcada muito mais pelos largos sorrisos e o jeito honesto como apresenta as canções do que por exibições performáticas. Essas ele prefere deixar para o colega multi-instrumentista Zach Gill, que roubou a cena em vários momentos, inclusive tocando um acordeon.

Receba as notícias do LIBERAL no WhatsApp

Já o havaiano oferece suas músicas quase com humildade. Com um toque caseiro e experimental, soprou em garrafas de vidro para gerar um som para uma das músicas. Em outro momento, admitiu que não consegue assobiar, aproveitando para pedir ajuda da plateia com a música “I’ve Got You”.

As conversas com o público foram poucas, e mais atenciosas do que marcantes. Em português, vários “Obrigado, Brasil” e um “do fundo do coração”. Longe de ser um problema, essa postura, que parece um sinal de timidez, confere autenticidade às letras das canções. Jack Johnson é, ele mesmo, o cara simples que descreve em suas músicas.

O músico se apresenta nesta sexta-feira (20) no Rio de Janeiro (RJ) e segue para o Festival de Verão em Belo Horizonte (MG), que acontece no domingo (22), onde encerra os shows no País.