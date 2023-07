Cultura Izabela Cunha comenta sobre fim de noivado com Luan Santana: ‘Foi o melhor para nós dois’

A modelo e influenciadora Izabela Cunha falou pela primeira vez sobre o relacionamento com o cantor Luan Santana após o término em maio deste ano. Ao responder uma seguidora no Instagram que questionou o silêncio do ex-casal, Izabela respondeu e disse que a decisão foi melhor para ambos.

“Não estamos mais juntos… foi o melhor para os dois! Obrigada pelo carinho de quem torcia por nós”, escreveu. Izabela e Luan estavam juntos há um ano e meio. Oito meses após assumirem o namoro em novembro de 2021, o casal anunciou o noivado. Discretos, a última foto publicada pelo casal foi em março deste ano.