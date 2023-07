Cultura Iza fala sobre relacionamento com jogador Yuri Lima em entrevista e declara estar apaixonada

Iza revelou um pouco mais sobre o seu relacionamento com o jogador Yuri Lima neste domingo, 30, em entrevista que foi ao ar no Fantástico, da TV Globo. Em entrevista à jornalista Renata Ceribelli, a cantora declarou que fez um música para o amado e alegou que “redescobriu o sexo” com a nova relação.

“É muito bom estar apaixonada, sentir que estou amando de novo e descobrir o sexo mais uma vez. Isso é ótimo. Essa energia sexual é energia criativa, tenho certeza que isso fez muita diferença”, alegou. A artista ainda cantou um trechinho da nova música dedicada ao atleta.

A canção faz parte do novo álbum da cantora. Segundo ela, o processo após o término com o ex-marido, o produtor Sérgio Santos, foi importante para a criação.

“É que eu sou cheia de querer alguém. Apaixonar de novo é sempre necessário”, diz a letra. A data de lançamento do álbum está prevista para a próxima quinta-feira, 3. “Eu estou to apaixonada e muito feliz. É muito bom admirar alguém. Quando a gente quer, a gente faz dar certo, aprendi isso”, comentou. “Amar de novo está sendo inspirador, curativo, incrível, revolucionário”, celebrou.

Os dois assumiram o relacionamento em janeiro de 2023, após especulações por parte dos fãs de que ambos estariam juntos. Yuri é jogar do Mirassol desde o início do ano. Em junho, ao ser questionada sobre a relação com o jogador, Iza disse que o companheiro era um presente na vida dela.

“O Yuri é um presente que eu precisava pra minha vida há muito tempo. Ele é leve e é o homem mais incrível que eu conheci até agora e tem me feito muito bem. Isso que importa”, destacou.