Ivete Sangalo revela que já traiu e opina sobre Luísa Sonza e Chico

A cantora Ivete Sangalo foi ao programa Saia Justa, no GNT, na última quarta-feira, 20. A roda de conversa, que aconteceu no mesmo dia que a revelação de Luísa Sonza sobre seu ex-namorado Chico Moedas, não escapou do tópico da ocasião.

Ao ser perguntada sobre o assunto, Ivete não entrou em detalhes. “A gente se identifica com o relato, sim. Quando ela fala dos combinados… às vezes temos um combinado que queremos tanto que seja real, que não ouvimos e não entendemos as nuances disso”, disse. “Mas no fim das contas, gera uma música incrível”, brincou.

“Não tenho ideia das entranhas desse relacionamento e eu acho que nenhum de nós deve entrar nesse mérito. Não é das nossas contas”.

“Embora Luísa tenha colocado, participado a nós todos, acho que temos que ter esse distanciamento e discernimento crítico sobre até onde vai nossa opinião. Tem coisas que não são da nossa alçada. Ela falou aquilo, foi um desabafo, pela idade, pela vida efusiva dela. Eu não quero saber do emaranhado, bom ou ruim, dessa relação.”

Apesar disso, ela falou bastante sobre traição e ciúme e, ainda, revelou já ter traído alguém em um relacionamento passado. “Era um negócio assim que já estava bem desorganizado, mas eu não tive coragem de dizer Seguinte, acabou”. Ainda, Ivete deixou claro que não se arrepende, mas não se orgulha.

“Nenhuma das traições são bem-vindas”, ressaltou. “Traição é coisa de gente safada”.