Ivete Sangalo presenteia o Dia das Mães com live

Ivete Sangalo é mãe de Marcelo, 11, e das gêmeas Helena e Marina, 3. A cantora tem três motivos para comemorar o Dia das Mães e para isso vai presentear seu público com uma live no domingo, 9, às 18h, no seu canal do YouTube.

A ambientação será feita em um dia completo, com três momentos que representarão manhã, tarde e noite, através da cenografia e das luzes que mudarão em cada um dos atos.

“Esse dia quero brindar a alegria de amar tanto e de ter a oportunidade de caminhar junto com nossos presentes: os filhos!”, escreveu no Twitter a artista baiana.

Esta será a quinta live de Ivete Sangalo durante o isolamento imposto pela pandemia do novo coronavírus. A cantora já brindou seus fãs com os shows virtuais Ivete em Casa, que foi parcialmente transmitida pela Rede Globo, a Live Leve, o Arraiá da Veveta e o Trio com Claudia Leitte, durante o carnaval.