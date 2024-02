Ivete Sangalo chora e fala em despedida após série de problemas em carnaval

Após enfrentar uma série de problemas no carnaval em Salvador, a cantora Ivete Sangalo chorou e disse pensar em uma despedida para o tradicional bloco Coruja. O desabafo veio após um vazamento de gás interromper a apresentação da artista e o trio precisar ser evacuado na segunda-feira, 12.

No sábado, 10, equipamentos dos trios que fazem o circuito Barra-Ondina ainda quebraram e causaram atraso de 3 horas para a saída do bloco. Ela precisou pedir ajuda do público para que o trio do cantor Léo Santana passasse.

“Como é que vou fazer isso?”, questionou a cantora, em cima do trio.

Ela chegou a apontar para um homem presente que puxava uma vaia contra a artista: “Eu queria agradecer a ele e dizer: fique à vontade. … Não tem problema, gente. Eu não quero ser democrática para o meu bem. Preciso ser democrática para o bem da democracia.”

Ivete contou que os problemas estavam “enchendo o seu coração de angústia”.

Sobre o atraso do primeiro dia, ela comentou: “Eu tive de obedecer às regras do universo. Tive de obedecer porque eu sou uma pessoa obediente às regras de lá de cima. Eu não sou maior do que as regras de lá de cima.”

Na sequência, a artista baiana disse que “pensará sobre isso” e falou em uma possível despedida. “Será que hoje não é a nossa despedida do bloco Coruja? … Eu sou uma cantora de vocês (sic), não sou uma cantora que sobe no trio e que se f*** todo mundo. Eu não quero isso. Isso não está me fazendo bem”, declarou.

Por fim, Ivete optou por continuar a comandar o trio. Neste carnaval, a artista completa 30 anos de carreira.

Vazamento de gás interrompeu trio de Ivete Sangalo

Na segunda-feira, um vazamento de gás interrompeu a apresentação da cantora no circuito Barra-Ondina, na capital baiana. Na ocasião, o trio precisou ser evacuado. Segundo bombeiros, não houve feridos.

Ao Estadão, o Corpo de Bombeiros informou que o incidente ocorreu após vazamento no cilindro de gás carbônico que gera efeitos especiais no palco do trio elétrico. A interrupção durou cerca de 5 minutos.

Na ocasião, Ivete comentou sobre o susto que levou e brincou: “Já pensei que era a Caverna do Dragão (em referência ao desenho animado). Deus o livre.”

Após o caso, a cantora retomou a apresentação e cantou De Ladinho. Glória Groove também cantou no trio após o incidente.