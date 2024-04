Cultura Isabelle ganha como ‘mais querida’ no ‘BBB 24: O Reencontro’ e celebra 5 milhões de seguidores

A finalista do Big Brother Brasil 24, Isabelle Nogueira, compareceu ao BBB 24: O Reencontro junto dos companheiros de reality. Durante o programa, ela ganhou o troféu “Fogo no Saquinho: Mini Querido”.

A amazonense também celebrou a conquista de 5 milhões de seguidores nas redes sociais.

O especial BBB 24: O Reencontro, transmitido pelo Multishow, premiou Isabelle com o “Fogo no Saquinho: Mini Querido”, que significa que a participante foi a mais votada como “querida” entre os eliminados do BBB.

A sister também agradeceu aos 5,1 milhões de seguidores, marca que atingiu nesta quinta-feira, 18 em um post no Instagram.

Na legenda, ela escreveu: “Atingi a marca de 5 milhões de seguidores e estou imensamente feliz e grata por todo o carinho de vocês, por todas as coisas boas que vem acontecendo na minha vida”.

“O BBB foi uma experiência incrível, e ter vocês ao meu lado tornou essa experiência muito mais especial. Sejam muito bem-vindos, maninhos! Aqui só tem amor e muita alegria para vocês. Vamos juntos nessa jornada que só está começando. Obrigada por tudo”, completou a finalista na postagem.