Isabelle É questionada sobre a amizade com Davi após o BBB 24; veja

Terceira colocada do ‘Big Brother Brasil 24’, Isabelle Nogueira desabafou sobre a amizade com Davi Brito, campeão do programa, durante uma sessão de perguntas e respostas no Instagram.

Ao ser questionada como estava seu relacionamento com o motorista de aplicativo pela rede social, ela disse disse: “A gente se fala normalmente, se liga por vídeo. É claro que todo mundo tem seus compromissos, a vida está uma grande loucura, todo mundo está nessa grande correria”.

Continuou: “A gente fica mais de cem dias fora e quando sai do programa, ele quer acesso a tudo, quer encontrar família, quer saber de tudo, amar quem a gente ama. Mas ainda tem a colheita do que aconteceu lá dentro, a programação de agenda e tudo mais”.

Por fim, Isabelle também disse que só conseguiu conversar de verdade com o brother dois dias após o fim de programa, “e muito rápido” porque ambos tinham seus compromissos. “Mas a gente se fala normalmente”, garantiu.

Relacionamento com Matteus

Também na sessão de perguntas e respostas, Isabelle comentou como estava o seu relacionamento com Matteus, com quem começou a “ficar” no fim da disputa milionária.

Segundo a sister, Matteus é um “um príncipe”. Ela o descreve como “um ser humano incrível, um homem maravilhoso”.

Além disso, Isabelle expressou seu encanto ao assistir alguns vídeos do casal. “Notei que vocês adoraram nossa relação”, ela comentou brincando, “Assisti um pouco dos vídeos e não sabia que éramos tão fofos juntos”.