Isabella Fiorentino e Arlindo Grund deixam o ‘Esquadrão da Moda’

Isabella Fiorentino e Arlindo Grund não renovaram o contrato para o programa Esquadrão da Moda, do SBT. A dupla apresentava o reality desde 2009. O anúncio foi feito pelo diretor da emissora, Fernando Pelégio.

“Dizem que time que está vencendo não se mexe. Pura verdade. Quando foi decidido que voltaríamos com uma temporada inédita do Esquadrão da Moda, a primeira coisa que fizemos foi entrar em contato com os protagonistas Isabella Fiorentino e Arlindo Grund. Ambos ficaram muito agradecidos e tentados a embarcar nessa aventura vitoriosa (…) mas essa pandemia mudou muita coisa na vida de todos. Na deles, não seria diferente”, escreveu na legenda da foto dos apresentadores no Instagram.

O diretor do SBT afirmou que Isabella e Arlindo têm outros objetivos pessoais e profissionais. “Educadamente declinaram nosso convite e tenho certeza, com o coração partido também. Só nos restou agradecer por tanto talento, profissionalismo, amizade e dedicação que tiveram nesses 12 anos.”

Renata Kuerten e Lucas Anderi foram anunciados como os novos apresentadores do Esquadrão da Moda, em 2022, durante o programa Domingo Legal, com Celso Portioli. “Obrigado, SBT! Estou muito feliz em ser o apresentador do Esquadrão da Moda junto com Renata Kuerten”, escreveu Anderi na rede social.