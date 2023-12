Cultura Isabeli Fontana curte show do NX Zero em ombro de amigo e recebe elogio do marido, Di Ferrero

Isabeli Fontana, mulher de Di Ferrero, vocalista do NX Zero, mostrou que curtiu o show da banda no sábado, 16, no Allianz Parque, na zona oeste de São Paulo, nos ombros de um amigo. O marido elogiou a modelo na publicação das redes sociais. “Foi histórico!”, disse Isabeli na legenda do post. Ferrero, então, respondeu. “Te amo por isso”, disse ele. Na sequência de fotos nos Stories, Isabeli e Di Ferrero aparecem nos bastidores ao lado dos filhos da modelo, Lucas e Zion. “Reunião de família”, dizia ela. Em outro clique, os meninos apareceram carregando o vocalista no colo. Para finalizar, a modelo disse que “iria celebrar o show histórico do marido”.