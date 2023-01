Isabel Teixeira elogia estreia de Jade Picon nas novelas: ‘Dedicada’

Em entrevista a Ana Maria Magra, no Mais Você, desta sexta-feira, 6, Isabel Teixeira, a Maria Bruaca do remake de Pantanal, elogiou a estreia de Jade Picon em Travessia, atual novela da 21h, da Rede Globo. Para a atriz, que venceu a categoria Melhor Atriz de 2022 no Melhores do Ano do Domingão com Huck, a influenciadora está sendo muito “dedicada” para construir uma carreira na área de atuação.

“O caminho é longo, árduo e precisa de muita persistência. Todo mundo pode, todo mundo é artista. Quem nunca fez no seu quarto um show de um artista em casa ouvindo um CD? A conexão é o mais precioso. Eu vi a Jade nos camarins da Globo e a vi muito dedicada. Ela acorda de manhã e trabalha, trabalha e quem trabalha, o trabalho aparece, tenho certeza disso”, disse.

“A gente não nasce pronto. Acho maravilhoso ela estar aprendendo e exposta desse jeito, ela é muito corajosa. Eu assisti ela cortando cebola no BBB. Que interessante! Ela não sabia que cebola fazia chorar. Quando o choro é consequência é bom. Ninguém mandou ela chorar, foi natural. Força, Jade. Trabalho e persistência”, completou.

Ailton Graça, que também está na novela, interpretando um professor de história, anteriormente, em entrevista ao É De Casa, disse que Jade Picon foi “muito bem acolhida” pelo elenco.

“Ela foi muito bem acolhida. Está sendo muito bem acolhida, por toda produção e elenco. Porque é outro universo, não é o da influenciadora. A gente está construindo o personagem”, comentou o artista.

“Ela tem se dedicado bastante, é uma construção difícil. Ela já estava se dedicando antes do início da novela e já dá para perceber esse crescimento contínuo. Ela tá correndo atrás. Acho que está tudo dentro do previsto. É um personagem que vai exigir bastante dela essa dedicação que ela já tá entregando”, completou Ailton.