Iron Maiden inicia shows no Brasil em 2022

O Iron Maiden dá início aos shows de sua turnê Legacy of the Beast World Tour 2022 no Brasil neste sábado, 27 de agosto, em Curitiba. Ao todo, a agenda conta com quatro apresentações: sábado, na Pedreira Paulo Leminski, na terça-feira, 30, na Arena Eurobike, em Ribeirão Preto (SP), no Rio de Janeiro, dentro da programação de sexta-feira, 2 de setembro, no Rock In Rio, e no estádio do Morumbi em São Paulo no domingo, 4 de setembro. A banda Avatar faz a abertura dos shows, com exceção do festival.

De acordo com o site de venda de ingressos, o show de São Paulo ainda contava com ingressos nas categorias Pista Premium (R$ 750), Cadeira Coberta A (R$ 520) e Cadeira Coberta C (R$ 520) no início da tarde des te sábado. Restaram apenas inteiras, com a meia-entrada esgotada.

Para mais informações sobre compra de ingressos, ou setores esgotados, é possível acessar o site oficial da turnê do Iron Maiden pelo Brasil.

Os músicos e sua equipe já estão no País há alguns dias – na quarta-feira, 24, por exemplo, Bruce Dickinson visitou uma cervejaria na capital paranaense. Na sexta-feira, 26, o Instagram do grupo publicou uma foto mostrando a montagem do palco. Na tarde deste sábado, o grupo escreveu: “Grite para mim, Curitiba!”.

Apesar de ainda não haver anúncio oficial do que será tocado, o grupo deve misturar em seu set alguns de seus maiores sucessos da carreira, como Fear of the Dark e The Number of the Beast com músicas do álbum mais recente, como Senjutsu.

De acordo com o site setlist.fm, a banda apresentou as seguintes canções em seu show mais recente, em Oeiras, Portugal: Senjutsu, Stratego, The Writing on the Wall, Revelations, Blood Brothers, Sign of the Cross, Flight of Icarus, Fear of The Dark, Hallowed Be Thy Name, The Number of the Beast, Iron Maiden, The Trooper, The Clansman, Run to the Hills e Aces High.