Cultura Irmão do Jorel estreia episódio especial de Natal com participação de João Gordo

O Irmão do Jorel todo mundo já conhece há quatro temporadas. Mas e o Irmão do Noel? Esse é o título do especial de Natal da animação Irmão do Jorel, que estreia nesta sexta-feira, 9, às 18h, no Cartoon Network, além de ser disponibilizado no HBO Max.

No episódio especial, Irmão do Jorel decide ajudar Carlos Felino a compor uma música de Natal para entrar no seu novo CD, encomendado pela Shostners & Shostners. No entanto, o músico não entende nada de espírito natalino. Nessa empreitada, eles descobrem que um ser misterioso conhecido como Irmão do Noel anda trocando os presentes do Papai Noel por lembrancinhas. Então, ao lado de Lara, Vovó Juju, Vovó Gigi e Gesonel, eles vão tentar encontrar o verdadeiro culpado pelas trocas, em uma busca intercontinental.

“Em Irmão do Jorel, a gente tenta fazer graça com tudo, com nós mesmos, com o Brasil, com o mundo”, conta Zé Brandão, o produtor da animação em entrevista. Por conta disso, não faltam questionamentos como: se o Natal é 25 de dezembro, por que comemorar no dia 24, se é no verão, por que tanta neve?

“A gente tem que fazer um especial de Natal que seja quente, no verão, com uva passa no arroz, muito suor, com objetos na cristaleira que nunca saem da cristaleira, a não ser no Natal, muitas frutas cristalizadas”, continua, dando um pouco de spoiler do episódio. “Altas aventuras brutais, falta de neve, muito calor, um Natal para todos”, completa Andrei Duarte, que dá voz ao Irmão do Jorel e que também desenha os cenários da animação.

E, claro, como é um especial de Natal, não pode faltar a mensagem natalina. Além da ideia de reunião familiar e de que não importam os presentes (será?), mas o amor entre as pessoas, o especial deixa claro uma coisa, segundo Zé: “o Natal é inevitável, você pode não gostar, mas ele sempre chega”.

Já que é inevitável, como entender o Natal? “Como o Natal do Brasil é diverso, são muitos ‘natais'”, pontua o produtor. Por isso que o Irmão do Jorel, em sua vontade de explicar o que é a festa para Carlos Felino, vai visitar as casas dos personagens que divertem o público o ano inteiro. Afinal, cada família tem seu próprio jeito de celebrar: uns ceiam antes da meia-noite, outros depois, uns trocam presentes antes da ceia, outros depois E por aí vai.

O episódio especial conta com a participação de João Gordo, músico integrante da banda de punk Ratos de Porão, interpretando o Irmão do Noel. Essa não é a primeira vez que um convidado aparece em um episódio da animação. Irmão do Jorel já teve a presença de Emicida de Criolo.

Futuro

Zé e Andrei contaram também que já estão preparando a quinta temporada. “Estamos começando a escrever as primeiras sinopses, vocês vão ver mudanças na abertura, o Irmão do Jorel focando em outros objetos, em outros membros da família Eu acho que vocês podem esperar arcos narrativos, muita comédia e música”, diz Zé. A nova temporada não tem data de estreia prevista.