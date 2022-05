Irmão de Rodrigo Mussi diz que ex-BBB está ‘progredindo todos os dias’

Desde que Rodrigo Mussi sofreu um acidente de carro em São Paulo, no dia 31 de março deste ano, a família, em especial o seu irmão Diogo Mussi, passaram a fazer comunicados nas redes sociais sobre o estado de saúde do ex-BBB.

Ele teve alta no dia 28 de abril e, com isso, as atualizações foram diminuindo. Na terça-feira, 24, Diogo falou que está recebendo perguntas sobre como o irmão está e resolveu fazer um comunicado para acalmar os fãs do influenciador.

“Tenho recebido muitas mensagens de pessoas preocupadas com o Rodrigo pela falta de notícias, mas fiquem tranquilos, tudo segue conforme o planejamento da sua recuperação”, escreveu ele no Stories do Instagram. “O Rod está bem e progredindo todos os dias. Qualquer novidade relevante, eu digo a vocês. Fiquem bem”, completou.