Irmão de Mc Cabelinho e tio de Tata Werneck estão namorando

Marcus Vinicius, irmão do MC Cabelinho, recentemente tornou público seu relacionamento com o chef de cozinha Yan Brito. A confirmação veio através das redes sociais, onde o modelo e influenciador digital expressou gratidão pelo apoio e carinho recebidos.

“De uma forma bem simples e genuína, existe uma parte de mim que eu nunca expus e não quero mais fugir desse assunto. Procurei me conhecer mais, olhei pra minha criança interior e percebi que ela estava ferida, eu tenho orgulho de quem estou me tornando e agora, cá estou eu. Pronto por mim e pela pessoa que decidi dividir minha vida. Agradeço a todo carinho que eu recebo de amigos, familiares e de todos vocês que me acompanham”, escreveu Vinicius, de acordo com o Extra.

Yan Brito não é apenas conhecido por sua profissão, mas também por sua relação familiar com a atriz e comediante Tata Werneck. Nas redes sociais, Tata se referiu a Yan como seu “tio gato”, informando que ele é filho do segundo casamento do avô dela.