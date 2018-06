Intervenção faz pessoas beberem água de salsicha

Uma intervenção artística em Vancouver, no Canadá, fez pessoas beberem 60 litros de água de salsicha em um festival neste domingo, 17. Uma barraca vendia o produto, uma garrafa d’água com uma salsicha dentro, como se fosse uma nova invenção científica.

A placa disponível de forma muito visível no balcão da barraca anunciava que a bebida era compatível com dietas e, entre seus efeitos benéficos, estavam perda de peso, aumento da capacidade cerebral, rejuvenescimento e aumento da vitalidade.

“Juntamos o esforço de muitas pessoas com trabalhos anteriores no campo da ciência para criar a melhor versão de água de salsicha que poderíamos”, disse Douglas Bevans, diretor do projeto, à rede de televisão Global News.

Contudo, tudo não passava de uma intervenção artística. Douglas pensou na ideia como uma forma de fazer as pessoas desenvolverem pensamento crítico sobre o marketing e a publicidade de produtos vendidos para um estilo de vida mais saudável.

O fundo da garrafa de água de salsicha vinha com a explicação sobre o produto: “A água de salsicha, com sua esquisitice, espera desenvolver o pensamento crítico sobre o campo da publicidade e sua influência em nosso comportamento enquanto consumidores”.