Internautas criticam Kanye West por compra de foto de Whitney Houston

Internautas criticaram o rapper Kanye West depois que ele pagou US$ 85 mil pelo direito de uso de uma foto do banheiro da cantora Whitney Houston. A foto foi tirada secretamente por um dos membros da família de Whitney em 2006 e mostra a pia do banheiro da cantora destruído e com objetos para consumo de drogas.

Whitney Houston morreu em 2012 por afogamento após uma batalha contra o vício. Os internautas consideraram que Kanye West estava explorando a privacidade dela para ganho próprio. A foto foi usada na capa do novo álbum de Pusha-T, produzido por West.